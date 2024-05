“Traffico in tilt per i troppi mercati al Foro Boario“

La protesta arriva da alcuni abitanti di Monte San Quirico che semplicemente rilevano che “Quando vengono realizzati i diversi mercati al Foro Boario, quello dei cavalli, degli abiti usati, di frutta e verdura, tutti i sabati i vigili urbani giustamente fermano il traffico per far passare i pedoni ma questo crea un nuovo tilt in una zona sufficientemente travagliata per il traffico. L’ingorgo creato si riflette su tutta la viabilità del luogo – evidenziano gli abitanti – da San’Alessio alla via di Camaiore e Monte San Quirico con i mezzi che procedono a passo d’uomo creando inquinamento. Ma non sarebbe meglio spostare questi mercati?“.