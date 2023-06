“Traffico e rumore“ Ma la mozione è ‘off‘

Il Pd, in consiglio comunale, respinge la mozione sull’analisi della qualità della vita dei residenti di Via delle Ville e via Villa Fontana, che metteva nero su bianco possibili soluzioni. “Il documento – spiega Matteo Scannerini, capogruppo di Forza Italia a Capannori – prendeva in considerazione tutto ciò che non funziona nelle zone di S. Colombano, Segromigno e Marlia, attraversate da tale via. Passaggio di veicoli pesanti non legati ad attività in loco che intasano la circolazione. Eccesso di velocità. Peggioramento dell’inquinamento acustico. Si chiedeva di conseguenza, un incremento dei controlli della polizia municipale, di studiare soluzioni per la regolamentazione del passaggio dei mezzi pesanti, in particolare nel tratto fra le località Faccina e Rimortoli, e di provvedere all’istallazione di efficaci dissuasori di velocità”. Un’analisi lucida e realista, senza esagerazioni nè politichese, della situazione e una conseguente proposizione di soluzioni”.

“La maggioranza ha però deciso, salvo due colleghi consiglieri astenuti che tengo a ringraziare personalmente assieme ai colleghi del di Lega, Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle che ci hanno sostenuto con voto favorevole, di bocciare il tutto – evidenzia Scannerini –. Tramite il proprio relatore, il centrosinistra ha sostenuto che: il problema della velocità non è solo li quindi non si devono lamentare coloro che lo denunciani, i mezzi pesanti fanno rumore da tutte le parti ecc“.

“Affermazioni assurde – è il commento dell’esponente di Forza Italia – , il ’così è ovunque’ non può essere usato come giustificativo. Una bocciatura per partito preso ma noi non abbandoneremo la battaglia e, a breve, rilanceremo sull’argomento”.