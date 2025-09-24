Traffico caos in via Elisa. Nel mirino il varco telematico

Traffico caos a Porta Elisa. La concomitanza dell’avvio delle scuole e dei lavori a Villa Bottini che hanno comportato la chiusura parziale di via Santa Chiara, in alcuni momenti della giornata crea il tilt, segnala Confartigianato Lucca. “Eppure ci sarebbero almeno due soluzioni che il Comune di Lucca potrebbe mettere in atto – osserva il direttore di Confartigianato Imprese Lucca, Roberto Favilla suggerendo all’amministrazione –. Perché in due fasce orarie, dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 13.30 alle 14.30 il Comune non apre il varco telematico della Ztl di via del Fosso permettendo così l’uscita a tutti anche da Porta San Pietro ed evitando tutto quel traffico in uscita da Porta Elisa? E poi. Perché nelle suddette fasce orarie non viene cambiato il timer del semaforo di Porta Elisa permettendo maggior tempo per l’uscita rispetto all’entrata visto che sono molte più le auto che escono dal centro storico rispetto a quelle in entrata? Ci sembrano due proposte di buonsenso – conclude il direttore di Confartigianato - e che non costerebbero nulla al Comune di Lucca, ma aiuterebbero e non poco a creare meno caos in zona”.

Un’ipotesi che “scatena“ tempo zero il comitato dei residenti “Vivere il centro storico“. “Pensare di risolvere il problema del traffico in Via Elisa durante l’apertura e la chiusura delle scuole semplicemente spegnendo il varco di Porta San Gervasio dimostra – a nostro parere – una totale mancanza di conoscenza della situazione reale, delle norme vigenti e del funzionamento della Ztl. Il nodo cruciale sono veicoli diretti alla scuola Carducci, che peraltro trasportano adolescenti tra gli 11 e i 14 anni e che intasano il traffico con la chiusura di Via S. Chiara. Ragazzi che, secondo i loro genitori, non sarebbero in grado di percorrere a piedi nemmeno 100 metri, e che quindi devono essere accompagnati fin dentro il portone dell’istituto“.

La soluzione? “Basterebbe una pattuglia di vigili in cima a Via Elisa, che controlli l’accesso consentendolo solo ai veicoli con regolare permesso. Per chi ne è sprovvisto, due possibilità: accesso negato a Porta Elisa o svolta obbligatoria a destra subito dopo l’ingresso, senza proseguire verso Via Elisa. Conseguenze? Minime. Qualche metro in più per gli adolescenti qualche colazione in meno per i genitori“.

Laura Sartini