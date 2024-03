Tradizioni in botanica ma anche in gastronomia insieme a Adipa

Sabato 16 marzo alle 15.30, presso la Casermetta San Regolo, sopra l’Orto Botanico , si svolgerà la conferenza dal titolo “Tradizioni fitoalimurgiche in Toscana e in Lucchesia” - Aspetti botanici, gastronomici e nutraceutici a cura dal Prof. Fabiano Camangi, ricercatore affiliato alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. L’incontro è a ingresso libero dalle Mura urbane e l’organizzazione è di A.di.p.a. A.p.s. e.t.s., Associazione per la Diffusione di Piante fra Amatori che avrà anche un ruolo centrale, anche per le visite guidate, a Verdemura, mostra mercato del giardinaggio e del vivere all’aria apera in programma dal 5 al 7 aprile compreso sulle Mura e all’Orto Botanico. Belle occasione per riscoprire il contatto e tutta la bellezza della natura nella stagione migliore.