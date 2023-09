Tradizione e cultura in un libro speciale

Venerdì 8 settembre all’Oratorio del Sacro Cuore si presenta il libro di Emilio Lammari "L’antica civiltà contadina e artigiana attraverso la saggezza dei nostri proverbi" edito da Bandecchi e Vivaldi. Il libro, che è arricchito dalle illustrazioni del disegnatore barghigiano Simone Togneri, è stato realizzato dal Gruppo di Tutela di Nebbiana, Nebbianella e Val di Lago in collaborazione con Associazione Pro Loco Barga, Polisportiva Val di Lago e altre realtà locali. Oltre all’autore, interverranno alla presentazione Catia Gonnella, Sara Moscardini, Lucia Giovannetti ed Emanuele Bellonzi. L’incontro si terrà alle ore 21 . Emilio Lammari, appassionato di cultura, tradizioni e storia del territorio di Barga, ha pubblicato in questi anni diversi libri. come "I mulini ad acqua nel territorio di Barga".