Tradizione del presepe Sabato la cerimonia di premiazione

Sabato alle 11 nella sala consiliare di Barga si terrà la cerimonia di premiazione de "La Tradizione del presepe" e di "Luci e Addobbi di Natale. Verranno premiati i partecipanti all’edizione del Natale scorso. L’iniziativa è promossa da Comune di Barga, Pro Loco Barga e Il Giornale di Barga. I due premi vogliono valorizzare coloro che contribuiscono a rendere omaggio alla bella tradizione del presepe, ma anche ad animare l’atmosfera natalizia dei paesi del comune. Un riconoscimento andrà dunque a tutti i presepi ed agli speciali addobbi luminosi realizzati nel comune nelle scorse festività, quelli che hanno partecipato al premio e che sono stati segnalati, come tutti gli anni, come da regolamento, via WhatsApp e mail al Giornale di Barga. Unica condizione io fatto che presepi e addobbi fossero realizzati in luoghi visibili a tutti. In tutto i premiati saranno oltre quaranta