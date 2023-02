Tra leggende e poesie d’amore

San Valentino nell’orbita dlela multimedialità, perché no? Nel giorno degli innamorati, alle ore 18 e alle 19, il Murf, Museo Multimediale Rocche e Fortificazioni Valle del Serchio di Barga, apre le sue porte con un doppio appuntamento per raccontare le leggende della tradizione romantica popolare e poesie d’amore del territorio. Un’occasione per visitare il museo e per conoscere, tra le altre, la storia delle giunchiglie sul Monte croce e quella del gigante di pietra della Garfagnana. Tra i brani scelti anche alcune poesie di Mario Lena, poeta, maestro e uomo di cultura recentemente scomparso, che tanto ha amato la sua terra e Bagni di Lucca. Per l’occasione le coppie avranno un biglietto ingresso omaggio.

Il Museo Multimediale, intitolato a Laura Risaliti, racconta le radici e l’identità di un popolo e approfondisce la conoscenza della Valle del Serchio, un territorio dalla storia plurimillenaria. Attraverso dispositivi interattivi e un approccio evocativo, il visitatore può reperire notizie, immagini e video che illustrano vicende, risorse e tradizioni della Valle. Un modo romantico per fare un bellissimo “viaggio“.