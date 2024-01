Tra civiche e partiti: grandi manovre nel centrodestra

Sul fronte centrodestra grandi manovre in corso a Capannori, in vista delle amministrative. Dopo il contatto con Remo Santini che ha dato fumata nera, la sensazione è che, da un lato, Paolo Rontani abbia anticipato le mosse, cogliendo in contropiede i partiti. Rontani, ex Udc, ex consigliere, esperto della macchina amministrativa, capace di attrarre il consenso della notevole fetta di elettorato moderato che la storia di Capannori insegna essere decisiva, candidato per “Capannori cambia“, gruppo civico anche questo, rappresenta una variabile fondamentale.

Adesso Fratelli d’Italia, con Matteo Petrini come “punta“ centrale, con Forza Italia e Lega, che faranno? Nel 2019, Salvadore Bartolomei, il candidato del partito egemone in Italia all’epoca, la Lega, fu nettamente sconfitto. E’ vero che c’era il secondo mandato Menesini e stavolta no. Però ad oggi gli scenari sono due: in caso nessun candidato sindaco riesca a vincere al primo turno, o Petrini si candida e si contano i voti al primo turno e ognuno per la sua strada; oppure, sperando di raggiungere il ballottaggio, ricostruzione a Capannori del modello Lucca: in caso di secondo turno possibile sintesi ed alleanza Rontani-Petrini per dare seguito all’ultima vittoria del centrodestra targata Michele Martinelli nel 1999.

Ma. Ste.