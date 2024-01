Tpl, tutto pronto per la “rivoluzione“. Da domani in vigore le modifiche. Nuove linee, tre giorni gratuiti

Iniziato il conto alla rovescia: domani entrerà in vigore l’annunciata rivoluzione del Trasporto Pubblico sul territorio comunale, con il nuovo piano recentemente presentato dall’amministrazione. Si passerà da 1.687.861 km attuali a 1.952.926 km, quindi 265mila km in più. Per lanciare le numerose novità previste, nei primi tre giorni del nuovo piano (domani, martedì e mercoledì) le ex LAM (che diventeranno Linee+) e la nuova linea 4 saranno gratuite per tutti i cittadini. Il nuovo TPL è stato studiato e realizzato dagli uffici del Comune, sotto l’impulso ed il coordinamento dell’assessore Remo Santini, di concerto con i vertici di Autolinee Toscane.

Tra le novità più rilevanti l’introduzione della nuova linea 4, che collegherà la stazione in direzione Mugnano, passando dai quartieri dell’Arancio e di San Filippo; in direzione opposta transiterà invece dai quartieri Arancio-San Filippo e a seguire dal centro città: “Stazione FS-Cadorna-Romana-Tiglio-Ingrillini-Mugnano”. Questa nuova linea, attiva nei giorni feriali, consentirà di servire la zona Arancio con i centri medici annessi, che risultavano scoperti, e abbattere tempi di collegamento tra centro storico e Pontetetto, uno dei quartieri più popolosi della periferia. Anche la linea 4 sarà gratuita fino a mercoledì. I nomi delle vecchie LAM (Blu, Rossa e Verde) verranno sostituiti con i numeri 1+, 2+ e 3+, al fine di facilitarne la riconoscibilità.

Mantenute invariate le linee a frequenza più significative che collegano il territorio lucchese. Linee utili al pendolarismo scolastico e lavorativo, al turismo e agli spostamenti occasionali. A grande richiesta torna attivo il servizio urbano festivo mattutino e per la prima volta previsto un collegamento con l’Agenzia delle Entrate.