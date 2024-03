Tour con “L’ultima chiave“. Maggiano si racconta

L’appuntamento per domani alle 10 del mattino è organizzato dal Centro Studi e Ricerche Prof. Guglielmo Lippi Francesconi, dalla Società Medico Chirurgica Lucchese, dall’Associazione Lucchese Arte e Psicologia e International Association for Art and Psychology, dall’ Associazione Archimede, in collaborazione con la Fondazione Mario Tobino e ASL Nordovest, e con il contributo degli sponsor Audi Center Lucca e Cooperativa Sociale “La Salute”. Questo primo incontro avviene in occasione della “Settimana mondiale del Cervello” (11-17 marzo 2024), e dopo pochi giorni dall’inizio delle celebrazioni per il centenario della nascita di Franco Basaglia (11 marzo 1922).

“L’Ultima Chiave” è un tour immersivo e itinerante nei luoghi storici dell’antico manicomio di Maggiano, attraverso una suggestiva e coinvolgente narrazione scenico musicale, che conduce i visitatori in un percorso emozionale ricco di comunicazioni storico-scientifiche sul tema della storia della psichiatria, della psicopatologia e dei servizi di salute mentale.

Le vite dei ricoverati e dei medici che hanno lavorato presso il manicomio di Lucca, dal 1773 sino al 1999, data della sua definitiva chiusura, prenderanno corpo nelle rappresentazioni teatrali liberamente tratte dai romanzi di Mario Tobino, con il contributo di brani musicali eseguiti dal vivo e in parte legati alla indimenticabile stagione del Festival della Canzone di Maggiano, l’unica esperienza italiana e verosimilmente europea nel settore della riabilitazione attraverso la musicoterapia; tale esperienza negli anni ’60 rese famoso l’Ospedale

Psichiatrico di Maggiano di recente è stata descritta nel libro “Leggera Cura”, scritto da Enrico

Marchi e Marco Innocenti. Sarà proprio lo stesso Enrico Marchi, Psichiatra e psicoterapeuta lucchese che nel 1999 ha partecipato alla chiusura definitiva di Maggiano e successivamente ha diretto sino al 2012 i servizi psichiatrici lucchesi, a guidare come narratore ed esperto del settore “L’Ultima Chiave”, rendendosi disponibile per vari specifici approfondimenti durante il percorso guidato, che ha ideato e prodotto con Michela Panigada e con l’insostituibile e straordinario contributo creativo del collettivo artistico “MT6” (Simona Generali, Giulio D’Agnello, Romina Malagoli, Manuela Crisanti, Marianna Perilli, Maurizio Micheli, Aldo Terigi, Daniele Micheli, Mario Cenni). Per prenotare il tour il numero è 349 443 9033.