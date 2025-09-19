Toscotec al Miac con il primo macchinario tutto elettrico al mondo

CAPANNORIToscotec di Marlia parteciperà al prossimo Miac, la Mostra Internazionale dell’Industria Cartaria, delle tecnologie e delle attrezzature per la produzione di carta e cartone e per la trasformazione del tissue, in programma a Lucca dall’8 al 10 ottobre. Lo farà con un macchinario interamente elettrico (il primo al mondo), evidenziando le tecnologie all’avanguardia impiegate. La presentazione sarà tenuta l’8 ottobre alle 16.10 da Francesco Ureni. Sarà un momento prezioso per approfondire – si legge in una nota – del percorso pioneristico dell’azienda verso strategie innovative, flessibili, dove i clienti sono al centro, supportandoli nelle soluzioni da adottare per il risparmio energetico e per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Fondata nel 1948, Toscotec è un’azienda specializzata nella progettazione e produzione di impianti chiavi in mano, macchine complete, ricostruzioni e sistemi autonomi per le industrie del Tissue, del Paper and Board e del Nonwovens. Con sede a Lucca, in Italia, e filiali e centri di assistenza in Cina e Nord America, Toscotec offre soluzioni all’avanguardia e personalizzate ai produttori di carta di tutto il mondo. La sua tecnologia è progettata per ottenere il massimo dell’efficienza produttiva, con il minimo consumo energetico, per creare un prodotto di altissimo valore. Dal 30 aprile 2020, Toscotec fa parte del Gruppo Voith. Toscotec progetta e produce macchine, sistemi e componenti per la produzione di tissue e carta e cartone, offrendo soluzioni proprietarie alle principali industrie cartarie mondiali: da linee complete di produzione tissue a ricostruzioni, progetti di modernizzazione e persino singoli componenti. L’azienda di Marlia fornirà una nuova linea tissue PM7 per lo stabilimento del Gruppo Grigeo a Grigiškes (Vilnius, Lituania). Questo ulteriore ordine segna una tappa significativa in una partnership che dura da oltre 15 anni.

Ma.Ste.