Toscana e imprese Marras a Fornaci

L’assessore regionale all’Economia e al Turismo Leonardo Marras era a Fornaci per un incontro con gli amministratori, ma soprattutto i rappresentanti del mondo delle imprese e tanti altri attori economici per parlare delle nuove misure cofinanziate dalla Regione Toscana per la competitività delle imprese nell’ambito dei fondi europei FESR 2021-2027. Un incontro che si è svolto presso l’auditorium di KME a Fornaci di Barga, promosso in particolare grazie alla spinta del consigliere regionale Mario Puppa, vice presidente commissione Sviluppo economico e rurale proprio per dare la possibilità ai protagonisti del tessuto produttivo ed istituzionale della Valle del Serchio, di conoscere prima delle loro uscita (prevista già dal mese di agosto) ed anche di discutere i bandi; gli obiettivi e le opportunità legate ai nuovi fondi europei per la competitività delle imprese cofinanziati dalla Regione Toscana.

"La Regione – ha detto l’assessore Marras - vuole accompagnare l’impresa in una fase dfi necessario investimento dopo questi anni difficili; anche e soprattutto nelle aree interne come questa dove esiste una filiera industriale ancora forte e che progetta nel futuro e dove ci sono tanti altri attori e settori economici come il turismo ai quali possono essere offerte grandi occasioni di sviluppo" "Oggi viviamo – ha detto Puppa - in un momento dove le piccole e medie imprese stanno soffrendo per tante ragioni. La Regione Toscana, facendo leva su questi nuovi strumenti finanziari può dare una mano alla ripresa di territori come la provincia di Lucca".