Torneo di solidarietà per il popolo del Donbass con il “Vento dell’Est“

Sabato a Lucca si svolgerà un torneo di calcio a 5 in solidarietà con la popolazione del Donbass organizzato dall’associazione Vento dell’Est. L’intero ricavato sarà destinato alla costruzione di un parco giochi per bambini nella città di Alchevsk (regione di Lugansk) che sarà inaugurato nel corso della prossima missione umanitaria dell’associazione. “Vogliamo dimostrare che dall’Italia non arrivano solo armi per il regime di Kiev ma anche aiuti“. L’evento si terrà al Centro Sportivo Sandro Vignini (via dello Stadio 226) a partire dalle ore 16.