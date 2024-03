Torneo di burraco a Villa Oliva per le opere dell’Ordine di Malta

Il prossimo 22 marzo, con inizio alle ore 15, a Villa Oliva di San Pancrazio, gentilmente concessa dalla proprietà, torneo di burraco di beneficenza a favore delle opere caritative seguite dalla delegazione di Pisa del Sovrano Militare Ordine di Malta nella nostra provincia. A la delegazione collabora mensilmente con la caritas diocesana per la “mensa di solidarietà”, che offre ristoro a persone in stato di necessità. Il torneo e’ organizzato in collaborazione con l’Aps Burraco Bagni di Lucca Terme-Circolo dei Forestieri. Per i non giocatori, alle ore 19, dopo la premiazione, aperitivo curato da Pinelli Pasticceria. Necessaria la prenotazione entro il 15 marzo ai numeri: 333/6245041 e 338/9930067 per Lucca e 347/1984099 per Media Valle e Garfagnana.