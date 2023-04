"Tornava d’estate e giocavamo in piazza" Anche Altopascio piange “Bobo“ Gori

"Ogni estate ritornava ad Altopascio e andavamo a giocare, da ragazzini, nella piazza del Monumento con le biglie che avevano le foto dei ciclisti dell’epoca, immaginavamo una specie di Giro d’Italia". Così Giancarlo Panichi, titolare per anni di un ristorante in centro ricorda Sergio Gori, per tutti Bobo, che si è spento a 77 anni dopo aver fatto conoscere Altopascio in tutta Italia.

La sua famiglia si era trasferita a Milano dalla cittadina del Tau, terra di campioni, come Pietro Carmignani ad esempio. "Ritornava spesso in Toscana, nel mio locale organizzarono un premio per gli atleti altopascesi che si erano messi in evidenza e l’allora sindaco Ciuti gli consegnò con entusiasmo il riconoscimento insieme a Walter Riccomi, il ciclista che arrivò quinto al Tour de France del 1975. Una persona amabile, buona, generosa e che andava fiera delle sue origini".

Sergio aveva debuttato giovanissimo in A, a 18 anni con l’Inter con cui vinse due scudetti (qualche presenza anche nelle due Coppe dei Campioni vinte da Mazzola e compagni), un paio di stagioni al Vicenza, il ritorno alla Beneamata nel 1968 e poi lo scambio con Boninsegna che dal Cagliari finì in nerazzurro: Gori fece la strada inversa. In Sardegna vinse, in coppia con Gigi Riva, il leggendario scudetto del 1970 e fece parte della spedizione ai Mondiali messicani, con il secondo posto dietro al Brasile. Fu l’apice della carriera. Rimase in rossoblu fino al 1975 quando passò alla Juventus dove fece a tempo a vincere un altro scudetto.

E’ uno dei sei giocatori della storia del campionato italiano ad essersi aggiudicato il tricolore con tre club diversi. Suo padre, Pietro, altopascese, fu tra i primi a portare la cucina toscana a Milano dove fondò il ristorante "Colline Pistoiesi", ad un passo dal Duomo, diventato ritrovo di attori, cantanti, allenatori e calciatori famosi. Soprattutto dell’Inter, perché Pietro Gori era tifoso nerazzurro, si aggiudicò anche il premio Ambrogino d’oro.

Anche lo zio, Ottavio, sbarcò a Milano e fece nascere "L’Assassino", che diventò un covo milanista. Sergio ha portato avanti la tradizione di famiglia aprendo altri locali. Una storia di emigrazione e di successo. Una storia che è anche di Altopascio.

Massimo Stefanini