Tornano le Borse mercato Gli appuntamenti previsti

Tornano nella nostra regione le Borse mercato lavoro organizzate dall’Ebtt, l’ente bilaterale del turismo toscano. Dopo la fiera di Grosseto e quella della Versilia in programma oggi, all’Una Hotel di Lido di Camaiore (orario 10-14), i prossimi appuntamenti sono: il 9 marzo a San Vincenzo, il 14 marzo a Lucca e il 15 marzo a Cecina. L’obiettivo delle Borse mercato è far incontrare domanda e offerta nel settore turistico: sono oltre un migliaio i posti di lavoro offerti dalle aziende che hanno aderito. Per partecipare ai colloqui, i candidati possono pre registrarsi online, sul sito www.borsamercatolavoro.it oppure direttamente in presenza il giorno dell’evento. Per quanto riguarda la Borsa mercato lavoro di domani, 9 marzo, si svolge dalle 10 alle 14, alla cittadella delle associazioni in via Pertini a San Vincenzo, in provincia di Livorno. Circa 430 i posti che arrivano dalle imprese turistiche del territorio e che cercano baristi, tecnici audio e luci, dj e speaker, bagnini, receptionist, lavapiatti, camerieri di sala, hostess e animatori per villaggi turistici.