Tornano in mostra con Photolux i vincitori del World Press Photo

Photolux Festival presenta a Lucca la mostra del World Press Photo. Dal 25 novembre al 17 dicembre, nella splendida location di Palazzo Ducale, si potranno ammirare le fotografie vincitrici del World Press Photo 2023. Le immagini in mostra, come dichiarato da Brent Lewis, presidente della giuria mondiale, nonché photo editor del The New York Times e cofondatore di Diversify Photo, attraversano i temi più urgenti del 2022, dalla crisi climatica all’impatto delle guerre sui civili e ribadiscono l’importante ruolo della fotografia come strumento di informazione e consapevolezza.

Anche due italiani tra i vincitori: Alessandro Cinque (nella foto una delle sue immagini in mostra) e Simone Tramonte. La mostra rimarrà aperta dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 18.30 e dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 18.30. World Press Photo è un’organizzazione no-profitfondata nel 1955 e indice ogni anno il più grande e più prestigioso concorso di fotogiornalismo mondiale. Un altro obiettivo primario dell’organizzazione è di sostenere la fotografia professionale su scala internazionale, di stimolare gli sviluppi del fotogiornalismo, di incoraggiare il trasferimento delle conoscenze, di favorire lo sviluppo di elevati standard professionali nel fotogiornalismo e di promuovere uno scambio libero e senza restrizioni di informazioni.

Tra le altre iniziative di Photolux, un workshop con Paolo Verzone, il 25 e 26 novembre al Complesso di San Micheletto, che si struttura come una due giorni d’intensa analisi visiva e concettuale dell’illuminazione applicata al ritratto.

Il workshop permetterà ai partecipanti di migliorare le capacità necessarie a creare rapidamente un set di posa, realizzare dei ritratti tecnicamente corretti ed espressivamente efficaci, aiutando a individuare e costruire un’estetica personale attraverso un’analisi critica ed estetica dell’immagine. Per info: www.photoluxfestival.it.