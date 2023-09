Tornano in marcia i gruppi di cammino. Patto tra Asl e Trofeo Podistico Lucchese

Ripartono a Lucca i gruppi di cammino e l’Asl sta lavorando anche per riproporre in palestre e piscine del territorio l’Afa a bassa disabilità. Lo evidenzia il nuovo direttore della Medicina dello Sport, Riccardo Malfatti, che ha assunto l’incarico il 7 aprile e sta lavorando per rilanciare questi progetti importanti. “I gruppi di cammino – sottolinea il dottor Malfatti - sono in fase di rilancio su tutto il territorio aziendale. Nell’ambito di Lucca abbiamo stipulato una convenzione con l’associazione “Trofeo Podistico Lucchese”, impegnata da sempre nella promozione del podismo come attività ludico-motoria ricreativa, finalizzata al raggiungimento del benessere psico-fisico della persona, da praticare senza alcuno scopo di competizione né di agonismo, ma con l’obiettivo principale di socializzare e divertirsi. Dal sito internet della nostra Asl (all’indirizzo https:www.uslnordovest.toscana.itguida-ai-servizi141-dipartimento-prevenzionemedicina-dello-sport1884-gruppi-di-cammino-lucca) si arriva a quello del Trofeo Podistico Lucchese con il calendario di tutte le marce in programma nella Piana, nella Valle e zone limitrofe. I gruppi sono guidati da walking leader, 40 solo in ambito lucchese.