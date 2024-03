Tornano i webinar per gestire al meglio i bilanci familiari

Proseguono anche a marzo gli appuntamenti in modalità webinar di Poste Italiane sul tema dell’Educazione Finanziaria. Per i cittadini di Lucca è previsto il 7 marzo un doppio appuntamento, alle 10 e alle 16.30, dal titolo “I conti di casa”. In questa occasione i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti su come gestire al meglio il bilancio familiare.Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito www.posteitaliane.it.