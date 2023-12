Tornano i laboratori per gli “under“, due incontri di prova gratuiti

L’offerta laboratoriale e formativa del Teatro del Giglio, rivolta

all’ampia platea di bambini, adolescenti e adulti e attivata attraverso gli strumenti preziosi che solo la pratica del teatro sa offrire, torna a partire da lunedì 11 dicembre, al Teatro San Girolamo. I laboratori di questa stagione sono dedicati all’empatia, alla conoscenza di sé, allo sviluppo dell’energia creativa. I percorsi sono quattro, ciascuno dedicato a una precisa fascia d’età: i nostri formatori, tutti professionisti del settore, hanno progettato ogni laboratorio tenendo conto delle esigenze e delle potenzialità che ogni periodo della vita ci offre.

Tutti i laboratori si terranno di lunedì, in orario pomeridianoserale: gli incontri di lunedì 11 e lunedì 18 dicembre sono incontri di prova, gratuiti, ma è necessaria l’iscrizione utilizzando il link https:bit.lyincontriprovalab23. I laboratori: “Chi sei oggi?“, volto a sviluppare l’empatia attraverso il teatro, fascia d’età 11-13 anni, con Jonathan Bertolai – MAT Movimenti Artistici Trasversali, ogni lunedì, dalle 14.30 alle 16.30. Il secondo laboratorio “Teatri di carta: il flauto magico“ per costruire e animare burattini e scenografie con la carta, fascia d’età 6-10 anni, con Gianni Luigi Colombo quando: ogni lunedì, dalle 16.30 alle 17.30. Il terzo laboratorio “Fare teatro“ per costruire uno spettacolo teatrale e canalizzare l’energia creativa fascia d’età 14-18 anni con Jonathan Bertolai – MAT Movimenti Artistici Trasversali, ogni lunedì, dalle 18 alle 19.30. Poi c’è “Miti a teatro“ per immergersi in ciò che è del tutto diverso da noi (…o forse no?), fascia d’età: +18 anni e adulti con Simona Generali – Dryas Teatro Natura, ogni lunedì, dalle 20.30 alle 22.30. I costi: Laboratori per bambini e ragazzi 90 euro, per adulti 120 euro. Sono possibili riduzioni per fratelli. Informazioni dettagliate sui laboratori sono consultabili sul sito internet del Giglio.