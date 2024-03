Tornano i “Giovedì del Museo“. Ospite speciale Ave Marchi

In collaborazione con la Fondazione Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana, per i Giovedì al Museo - Gli incontri de La Giubba, si terrà a Piazza al Serchio, il 21 marzo, alle 21, la presentazione dell’ultimo volume di Ave Marchi "I Dottorini di Marlia" e il loro viaggio, pubblicato nei Quaderni della Fondazione Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana, alla presenza dell’autrice. I dottorini di Marlia narra il dramma delle famiglie dei Berkovics e dei Lukacs sullo sfondo degli eventi della storia del Novecento europeo e italiano, che le costringeranno a partire da Marlia per cercare, prima a Cuba e poi in Costa Rica, "il paese in cui potranno - forse - vivere anche da ebrei". Ave Marchi, docente di lettere, poi Dirigente e ora Presidente della Fondazione Paolo Cresci, è autrice di numerose pubblicazioni.