Tornano i campi estivi di "Estatissima"

Estatissima. Si comincia già a parlare di attività per i ragazzi nel periodo più caldo e durante le vacanze scolastiche.

Accade a Capannori dove l’associazione A.s.d. Estate Giovani, con sede in via della Rimembranza a Marlia, ha presentato al protocollo del Comune richiesta di patrocinio per l’organizzazione della 17ª edizione di "Estatissima",

da realizzare fra giugno e settembre. Si tratta di un programma di attività estive, per ragazzi dai 4 ai 14 anni di età, che si svolgeranno presso il campo sportivo

di San Donato, l’oratorio di Camigliano, il campo sportivo di Segromigno, lo stadio comunale di Marlia e gli impianti sportivi a Carraia.

Le attività proposte saranno di carattere sportivo, culturale, musicale e ricreativo, nel rispetto dei principi educativi di amicizia, lealtà e cooperazione che lo sport e tutte le altre attività proposte riescono a trasmettere ai ragazzi.

Durante il pomeriggio ci sarà anche la possibilità di un aiuto ai compiti per le vacanze e per

i più piccoli, dai 4 ai 6 anni, sarà a disposizione uno spazio gioco a loro dedicato. Tutto ciò nell’ambito del rispetto di tutti

i crismi di sicurezza. Per questo il Municipio di piazza Moro ha dato l’ok per il patrocinio.

Un tempo queste attività erano definite "Campi Solari", successivamente si sono evolute, con esperti del settore pedagogico e non solo. Svago, divertimento, ma anche attività di laboratorio, di apprendimento, con lo svolgimento dei compiti assegnati per le vacanze estive per vacanze dinamiche e attive.

M.S.