Tornano alla luce i resti della tranvia Riemerge dagli scavi del sottopasso la pensilina di fronte alla stazione

Il detto è arcinoto, vale un po’ in tutto il mondo, ma assume forse una valenza maggiore quando si applica all’Italia in generale e naturalmente alla nostra Lucca: "Ovunque si scava, troviamo qualcosa". Tradotto: è facile imbattersi in reperti archeologici più o meno antichi quando si inizia a scavare sottoterra in occasione di lavori.

Una regola confermata anche in occasione degli interventi che l’amministrazione comunale sta portando avanti in zona stazione ferroviaria per la realizzazione del sottopasso pedonale e ciclabile che – una volta terminato – dagli spalti delle Mura condurrà nel piazzale della stazione appunto. Ebbene, non sono passati inosservati alcuni muretti alti all’incirca poche decine di centimetri emersi dagli scavi e che si possono intravedere dalle reti metalliche a protezione del cantiere.

E come conferma l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Nicola Buchignani, in effetti si tratta di ritrovamenti che però in questo caso non impongono alcun rinvio dei lavori e che non fermeranno il cantiere. Anzi, lo stesso assessore spiega come gli interventi "possono proseguire tranquillamente". Ma, detto questo, concentriamoci su tali ritrovamenti. Di cosa si tratta?

A spiegarcelo e ad illustrare anche i vari passaggi è lo stesso assessore Buchignani. "Per quanto riguarda i ritrovamenti fatti, nulla di preoccupante - afferma Buchignani - . Abbiamo sospeso i lavori per effettuare le verifiche archeologiche. Dunque tali resti sono databili tra il 1900 e il 1950 e riguardano la vecchia “stazione“ o pensilina della vecchia tranvia. Dunque i lavori possono proseguire tranquillamente".

Ci sarà chi probabilmente ricorderà i vecchi binari e perfino la pensilina in questione che si trovava in pratica dove oggi insiste la pista ciclabile. Resti relativamente recenti insomma, ma che contribuiscono a ricordarci una fisionomia della nostra città sicuramente un po’ diversa da oggi.

Cristiano Consorti