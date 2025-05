Torna Wøm Fest. Polo Tecnologico nuova location

LUCCAEsterina, Giorgio Poi, ma anche i carismatici Saul Project, Miscela, okgiorgio e molti altri. Dopo un anno di tour tra Porcari, Altopascio, Capannori e Barga, il WØM Fest torna a Lucca con un’edizione speciale in programma venerdì 6 e sabato 7 giugno, in una location del tutto inedita e - soprattutto - accessibile a tutti: il Polo Tecnologico Lucchese. Il festival - che in passato ha ospitato artisti come Gazzelle e Lucio Corsi - è stato presentato ieri mattina da David Martinelli, direttore artistico, insieme a Giulia Pasquini (consigliera CdA Lucca InTec), Rodolfo Pasquini (Confcommercio), Silvia Del Carlo (Fondazione Banca del Monte di Lucca) e Andrea Salani (Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca). Il programma prevede due giorni intensi con concerti, dj set, stand-up comedy, street food e market: venerdì 6 giugno il festival si apre alle 18 con il dj set di twominutesturkish, seguito dalle performance di Gionata e Wally, e da uno spazio dedicato alla stand-up comedy con Nicco. La serata sul palco principale vedrà protagonisti esterina, band indie rock lucchese attiva dal 2008 con uno stile che fonde post-rock, elettronica e canzone d’autore, e Giorgio Poi, polistrumentista e cantautore di fama internazionale, che torna a Lucca con un nuovo album. La giornata si chiuderà con il dj set di Miscela. Sabato 7 giugno: l’Ambrosia Stage ospiterà Drago&Pzzo, Causy, SHARON e BET, con musica live e dj set in alternanza. In serata, spazio a Saul Project, collettivo lucchese che propone un mix di funk, soul e hip-hop, e al main event con okgiorgio, che presenterà un live set rinnovato e coinvolgente. A seguire, ancora dj set firmato Miscela per un after party all’insegna della musica elettronica. "Siamo entusiasti di approdare al Polo Tecnologico, un luogo vivo e dinamico, frequentato da giovani e professionisti, che ben si presta a ospitare un evento come il nostro", ha dichiarato Martinelli. "Con questa edizione, il WØM Fest non è solo un festival musicale, ma un vero e proprio laboratorio di creatività, dove musica, arte e cultura si fondono per offrire al pubblico un’esperienza unica".Giulia Prete