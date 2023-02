Torna “Voci di biblioteca”, si parte oggi con Andrea Angiolino

Dopo la prima edizione, torna anche quest’anno “Voci di biblioteca” il ciclo di presentazioni di libri organizzato dalla Scuola Imt e dal Comune di Lucca.

Durante i cinque appuntamenti pensati per i grandi, ma anche per i più piccoli che si terranno alla biblioteca della Scuola Imt e alla Biblioteca Civica Agorà, gli autori incontreranno il pubblico per raccontare le loro opere e approfondire gli argomenti assieme a professori, ricercatori e dottorandi della Scuola Imt.

Si parte oggi, venerdì 24 febbraio alle 17,30, alla biblioteca della Scuola Imt con uno dei più grandi esperti italiani di gioco, Andrea Angiolino, che presenterà il suo libro “Che cos’è un gioco da tavolo?” assieme a Ennio Bilancini, docente di Economia e direttore del Game Science Research Center alla Scuola Imt.

Al termine sarà possibile giocare con l’autore in una sessione di giochi da tavolo.

Per il secondo appuntamento, che rientra tra le iniziative in programma per la Settimana Mondiale del Cervello 2023, il focus è sulle domande che possiamo fare alla scienza, sulle risposte che può darci e di cui dovremmo far tesoro e su quelle che invece pretendiamo, ma che non possiamo avere.

Luca Simonetti, autore di “La scienza in tribunale 2. Omeopatia, diete miracolose, api friulane e altri disastri”, dialoga con Gustavo Cevolani, professore in Logica e Filosofia della scienza alla Scuola IMT.

L’evento si tiene venerdì 10 marzo alle 18, sempre alla biblioteca della Scuola IMT.

Gli eventi sono tutti ad ingresso gratuito (tranne il laboratorio per bambini del 22 marzo). Per informazioni rivolgersi a [email protected] , tel 0583 4326701 oppure [email protected] , tel 0583 445716.