Torna Spettacolando La grande festa del teatro di strada a Camporgiano

Da 24 anni è il fiore all’occhiello dell’estate a Camporgiano. Parliamo di Spettacolando Festival internazionale di teatro di strada, nato da un’ idea del maestro Giorgio Santarini, un quarto di secolo fa. Spettacolando, che è divenuto ormai una grande rassegna del teatro di strada, si svolgerà sabato 5 agosto, con inizio alle 17, in piazza San Giacomo, a lato della Rocca Estense, e in altri angoli del paese, con ingresso gratuito. Si inizia con lo spettacolo di burattini "Meneghino e Brighella consiglieri d’amore " della più antica tradizione milanese in via Bertolini , davanti allo "Scalone ". La Large Street band rallegrerà tutti i presenti, con brani di Jazz, Blues, musica etnica, con un repertorio cioè tipico delle band di New Orleans, fino al momento della pausa cena. Alle ore 21, gli artisti del Labile Teatro, versatili ed eclettici, presenteranno uno spettacolo di magia e clownerie.

Dopo di loro saluterà ancora il pubblico la Large street band con un breve concerto. Infine , verso me 22,45 avremo lo spettacolo de " Il Circo Improvviso " intitolato " Pindarico", portato in scena da Pietro Rasoti con la sua compagna Miriam, artisti di grande talento. L’evento è organizzato dal Laboratorio teatrale dei Contafole in collaborazione con Pro- Loco, Comune, Unione dei Comuni, Fondazioni Bml e Crl, Regione Toscana. "E’ l’unica iniziativa del genere attualmente in essere in provincia- spiega Giorgio Santarini- nella provincia di Lucca, che punta sull’innovazione e, nel panorama attuale della produzione teatrale, offre una grande ricchezza agli spettatori perché, sotto varie forme, permette di valorizzare anche il teatro non convenzionale. Si distingue perciò da tutte le altre manifestazioni in quanto attrae gli spettatori non soltanto per i diversi linguaggi teatrali che presenta, ma perché mette a disposizione di tutti gli strumenti per avvicinare al teatro il vasto pubblico" .

Dino Magistrelli