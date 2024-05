Torna “rafforzato“ il bonus animali . Contributi per le spese veterinarie

La giunta comunale, su proposta dell’assessorato alle politiche animali (nella foto l’assessore Cristina Consani), ha approvato e rilanciato il Bonus Animali introdotto dall’attuale amministrazione per spese veterinarie, che garantirà nuovi contributi a fondo perduto per le famiglie bisognose, a compensazione delle spese veterinarie per cani e gatti. E’ infatti volontà dell’amministrazione continuare a sviluppare campagne di sensibilizzazione a supporto degli animali e in questo caso promuovere misure a sostegno delle famiglie per garantire cure agli amici a quattro zampe. L’erogazione di risorse finanziarie su apposita richiesta, sarà infatti finalizzata a concedere un rimborso parziale o totale alle spese sostenute dalle stesse per il benessere dei propri animali d’affezione. I soggetti beneficiari dell’agevolazione prevista nella linea di azione saranno individuati tra i nuclei familiari, proprietari di animali domestici, che potranno fare richiesta secondo alcuni criteri di valutazione di ammissibilità. Le risorse disponibili per la concessione a fondo perduto di contributi finanziari a favore di famiglie per il rimborso delle spese veterinarie sono state incrementate fino a 7.000 euro.