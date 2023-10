Torna Pompieropoli aperta a tutti i bambini

A Lucca Comics torna Pompieropoli: i più piccoli diventeranno vigili del fuoco per un giorno. Dal 1° al 5 novembre, sul baluardo San Frediano saranno disponibili una serie di attività, percorsi a tema e giochi sulla sicurezza domestica, appositamente pensate per i più piccoli.

L’iniziativa realizzata dall’Associazione Nazionale dei vigili del fuoco sezione provinciale di Lucca in collaborazione con il locale Comando dei vigili del fuoco è a ingresso gratuito e aperta a tutti i bambini e le bambine che potranno cimentarsi in percorsi semplici e divertenti. Tutti i piccoli partecipanti riceveranno un simpatico attestato di “Pompiere per un giorno“.

Ma in questa edizione 2023 ci sarà spazio anche per un fumetto sull’invenzione del motore a scoppio grazie alla matita di “Bigo“, dedicato agli inventori lucchesi Eugenio Barsanti e Felice Matteucci. La Fondazione Barsanti e Matteucci con il patrocinio di Lucca Comics & Games e il contributo della Camera di Commercio ha promosso l’edizione del fumetto nato dalla fantasia e dalla matita di Bigo (al secolo David Bigotti), “Le Avventure del Bosone: Barsanti e Matteucci e l’invenzione del motore a scoppio“, edito da Pacini Fazzi. Il Bosone, moderno supereroe, muovendosi nello spazio-tempo, farà rivivere i personaggi della storia e li propone alle nuove generazioni, per capire come una vicenda, quella dell’attribuzione dell’invenzione del motore appunto, sia partita tanti anni fa, ma sia arrivata a compimento solo in era moderna, con l’attribuzione ai due inventori lucchesi, grazie all’intervento della fondazione a loro dedicata. Il volume verrà presentato sabato 4 novembre alle ore 17.30 alla Chiesetta del centro culturale Agorà.