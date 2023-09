Torna “Pianeta Terra Festival“. Tre giorni dedicati all’ambiente: "Non ci si salva da soli"

Oltre 80 incontri, più di 90 ospiti, tutto tra giovedì 5 e domenica 8 ottobre. A Lucca torna Pianeta Terra Festival, il cui programma è stato presentato ieri a Roma e che prova a immaginare un futuro più sostenibile possibile. Dopo il successo della prima edizione, ecco dunque il bis, che occuperà per quattro giorni alcuni dei luoghi più suggestivi della città, tra cui la Chiesa di San Francesco, Palazzo Ducale, l’Orto Botanico, l’Auditorium del Suffragio.

La manifestazione è diretta da Stefano Mancuso, ideata, progettata e organizzata dagli Editori Laterza, e promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. La rete della vita sarà il tema di questa seconda edizione di Pianeta Terra Festival, come ha spiegato Mancuso. "Il filo conduttore degli incontri - ha confermato - sarà l’esplorazione della fitta, ingegnosa rete che tiene insieme tutti gli esseri viventi. Comprendere l’interdipendenza di ciascun elemento della lunga catena di ciò che è vivo significa comprendere che non ci si salva da soli".

L’obiettivo, in sostanza, è guardare al nostro Pianeta con la consapevolezza che siamo un’unica sola vita: è questo l’orizzonte in cui, secondo gli organizzatori, dobbiamo operare se vogliamo costruire un futuro solido e sostenibile. "La straordinaria partecipazione che ha visto la prima edizione di questo Festival ci fa ben sperare per il futuro - ha aggiunto Giuseppe Laterza - significa che si è radicato, soprattutto nelle giovani generazioni, il rispetto per il Pianeta, per ogni specie vivente, che stiamo finalmente abbandonando l’idea di essere noi il centro della Terra".

Entusiasta il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Marcello Bertocchini. "Il tema della ‘rete’ al centro di questa seconda edizione - ha commentato - è di fondamentale importanza. Siamo estremamente soddisfatti di promuovere un festival costruito da Laterza con il coinvolgimento di realtà di Lucca e del territorio che da anni sosteniamo".

Durante i quattro giorni di festival, in oltre 80 appuntamenti, i molti ospiti italiani e internazionali esploreranno la straordinaria trama della vita nelle sue diverse declinazioni. Attraverso dialoghi, lezioni magistrali, workshop e spettacoli, con scienziati, antropologi, filosofi, economisti, storici, scrittori, artisti e innovatori si parlerà dei fenomeni climatici estremi, degli effetti su larga scala della riduzione del ghiaccio artico, della crescita esponenziale della popolazione mondiale, del rapporto di interdipendenza tra salute del pianeta e salute umana e animale, dei nuovi sistemi di salvaguardia della biodiversità animale e alimentare, di agricoltura, di cucina ambientale, di inquinamento luminoso, di come fare impresa e turismo sostenibile.

Fabrizio Vincenti