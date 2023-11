Torna Photolux. L’immagine vincitrice del World Press Photo in mostra a Lucca

Una barella con sopra una giovane donna. Spunta un pancione. Cinque persone la sorreggono. Un drappo rosso colpisce lo sguardo che si sposta, poi, sulle macerie, sulla distruzione, sulla devastazione: l’immagine, catturata di fronte a ciò che resta dell’ospedale ostetrico di Mariupol, è la vincitrice del World Press Photo 2023 e sarà in mostra a Lucca grazie a Photolux dal 25 novembre al 17 dicembre.

Torna, dunque, l’appuntamento con gli eventi e le notizie del 2022 raccontati attraverso il meglio del fotogiornalismo mondiale: dalla crisi climatica all’impatto delle guerre sui civili, a Palazzo Ducale sarà possibile ripercorrere ciò che è avvenuto lo scorso anno.

“Sono immagini toccanti - spiegano i direttori artistici Chiara Ruberti ed Enrico Stefanelli - che tengono altissima l’attenzione sui temi più scottanti dell’attualità. Attraverso il fotogiornalismo si viene come catapultati all’interno dei paesi in guerra, accanto a famiglie che hanno perso tutto: si vivono in prima persona l’orrore e la disperazione. La foto vincitrice, lo scatto di Evgeniy Maloletka, cattura la sofferenza umana causata dall’invasione russa dell’Ucraina. Mads Nissen, invece, vincitore del World Press Photo Story of the Year, mostra le condizioni di vita della popolazione afghana dopo il ritorno dei talebani. Vere e proprie finestre sul mondo”.

Due i vincitori italiani che saranno in mostra anche a Lucca: Alessandro Cinque (recentemente protagonista di un talk organizzato nell’ambito del Pianeta Terra Festival) con Alpaqueros, progetto che racconta la comunità peruviana di allevatori di Alpaca e le difficoltà che attraversa a causa della crisi climatica e Simone Tramonte con Net-Zero Transition, progetto sulle energie rinnovabili, nuove tecnologie per la produzione alimentare ed economia circolare per ridurre le emissioni di gas serra.

La mostra sarà visitabile dal lunedì al giovedì, dalle 15 alle 18.30 e dal venerdì alla domenica, dalle 10 alle 18.30. Ogni sabato e domenica alle 11,30 e alle 16,30 è possibile partecipare alle visite guidate. Per eventuali ulteriori informazioni: www.photoluxfestival.it