Torna L’Augusta. Da Osho a Venezi a Stefania Craxi

Torna, con la quinta edizione, il festival de L’Augusta - La Fortezza delle Idee che, con il patrocinio del Comune di Lucca, dalla scorsa stagione è divenuto evento culturale permanente, con date stabilite durante tutto il corso dell’anno. E numeri che la dicono lunga: 24 presentazioni, 25 libri, 2mila persone partecipanti. Fino ad oggi tutto ciò a costo zero. “La mission dichiarata è quella di aprire a idee finalmente fuori dal coro, lontane dal pensiero unico dominante, che difficilmente trovano spazio nell’informazione mainstream“, ha premesso Iacopo di Bugno, presidente del comitato d’onore dell’associazione cultura L’Augusta, nella conferenza stampa di presentazione, presenti il sindaco Mario Pardini, l’assessore Mia Pisano e il giornalista de La Verità Fabio Dragone, praticamente spettatore fisso del festival e che sarà anche uno degli ospiti.

“Un festival che è andato crescendo – ha detto il sindaco – e che arricchisce la nostra città portando un bel contributo di idee oltre a ospiti di rilievo“. “Un talk che tiene viva la nostra città – ha sottolineato l’assessore Pisano – e che anche quest’anno ci offre un programma ricco di incontri“. Si inizia venerdì 26 (sempre alle 21 alla Casa del Boia) con l’autore di satira politica Federico Palmaroli, in arte “La versione di Osho“ che presenterà la sua opera “Er pugno se fa co la destra o co la sinistra“, un libro che raccoglie le immagini di un anno italiano e rappresentano un momento di grande comicità.

Tra gli ospiti anche Beatrice Venezi con il suo libro “Le sorelle di Mozart“ che raccoglie sedici brevi biografie di donne uniche e geniali che hanno sfidato pregiudizi, invidie e ostacoli pur di riuscire a coltivare la propria passione per la musica. Il giornalista e storico Francesco Carlesi, insieme alla senatrice Stefania Craxi e al deputato Alessandro Amorese, saranno gli ospiti dell’appuntamento in programma per giovedì 21 marzo. Il 18 aprile sarà la volta del giornalista Fabio Dragoni che con il professore Gian Piero Joime dialogherà intorno al libro “Per non morire al verde”, di Dragoni, dal sottotitolo “Salvare l’uomo per salvare il mondo”. “Un festival nato quasi in modo carbonaro – osserva Dragoni – e guarda cosa ha potuto fare e diventare grazie al pluralismo“.