Torna l’atteso “Concerto alla finestra“

E’ giunto alla quarta edizione l’ormai attesissimo "Concerto alla finestra" che anche quest’anno il duo Arturo Pivato-Mariella Baiocchi, marito e moglie al piano, proporranno per gli appassionati che si ritroveranno in piazza Galletto. Proprio sotto la finestra di della loro casa, nell’antico castello di Barga. L’evento è iniziato nel estate 2020, per "combattere" il covid ed offrire un po’ di calore e colore della musica ai barghigiani; con le caratteristiche degli spettacoli veneziani del ‘700 quando la gente si portava "a carega" (la seggiola personale) per partecipare alle rappresentazioni nei vari campi e campielli. Così anche a Barga in questa occasione, sempre alla metà di agosto, dove la gente con le proprie sedie o in piedi ascolta le note dlela musica dei due pianisti che fuoriescono dalla loro finestra. Quest’anno il duo Baiocchi-Pivato, Mariella e Arturo, omaggia l’ "Europa in danza". In programma l’esecuzione di brani di compositori europei per musiche dal titolo popolare, ma elevate a forma d’arte: Dvorak, Grieg, Brahms e tanti altri maestri.