Torna l’assistente sociale a Barga "Colmato un vuoto importante"

Da tanti anni il comune di Barga non aveva più una propria assistente sociale, in grado quindi di seguire con maggiore consapevolezza e conoscenza le situazioni e le problematiche esistenti sul territorio. Ora la lacuna è stata colmata con l’assunzione da parte dell’amministrazione comunale della dottoressa Giulia Lovi, laureata all’Università di Pisa in scienze del servizio sociale e pronta a svolgere il suo incarico. Una figura importante dedicata ai cittadini e alle famiglie. Proviene da una esperienza come assistente sociale al comune di Lucca ed il suo incarico permetterà, come spiegano la sindaca Caterina Campani insieme all’assessora al sociale Sabrina Giannotti, "di garantire alla cittadinanza che ha necessità di rivolgersi all’assistente sociale un servizio dedicato, stabile e continuativo, capace di strutturare un percorso mirato sull’utenza e quindi di essere di maggior supporto a chi ha più bisogno". Un traguardo raggiunto, sottolineano il sindaco e l’assessore, grazie a una gestione oculata e attenta delle risorse comunali e alla sensibilità dell’amministrazione Campani nei confronti delle fasce di popolazione più in difficoltà.

"Con questa nuova assunzione – commenta la sindaca – andiamo a colmare un vuoto importante. Il servizio, dunque, non sarà più condotto insieme al Comune di Coreglia, ma sarà totalmente dedicato alla cittadinanza barghigiana. Visto che la delega dei servizi sociali è stata data all’azienda sanitaria, non cambierà nulla dal punto di vista della sede di lavoro dell’assistente sociale, perché è in comando alla Asl: è stato formalizzato anche questo aspetto". "La presenza della dottoressa Lovi – aggiunge l’assessora al sociale Sabrina Giannotti – rappresenta un valore aggiunto per la nostra amministrazione che garantirà continuità di servizio e costituirà un punto di riferimento per le famiglie. Le famiglie sapranno sempre a chi rivolgersi, saranno seguite con dedizione e avranno un interfaccia che potrà costruire insieme a loro il percorso migliore per affrontare le situazioni più critiche".