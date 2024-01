Torna l’“Arcobaleno“ a San Marco . Il sopralluogo di Testaferrata all’asilo

Sono rientrati all’asilo nido di San Marco i bambini, dopo lo stop alle attività educative imposto dal rinvenimento del batterio legionella negli impianti idrici dell’edificio lo scorso martedì 23 gennaio. Ieri mattina l’assessore all’istruzione Simona Testaferrata, accompagnata dalla responsabile dei servizi educativi prima infanzia del Comune, ha effettuato un sopralluogo, per sincerarsi della piena ripresa dei servizi. “Colgo l’occasione – ha dichiarato – per ringraziare a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale, il personale del Comune, quello della cooperativa La Luce e la struttura di Igiene e Sanità pubblica dell’Azienda USL Toscana nord ovest, per il grande lavoro di squadra fatto in questi giorni, che ha consentito, una volta effettuate le attività di sanificazione necessarie, di riaprire il nido, lo spazio gioco e il centro bambini e famiglie, utilizzando un sistema idraulico temporaneo alternativo. Al centro del lavoro di questi giorni ci sono sempre stati i bambini e le loro famiglie, che anche in questo frangente hanno dimostrato una fattiva collaborazione e quindi li ringraziamo”.