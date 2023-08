Torna la Vinaria Bici, cibo e vino

Tre giorni all’insegna del buon cibo e vino, immersi nelle colline lucchesi con biciclette d’epoca, quelle che hanno contribuito a scrivere alcune delle pagine più epiche del ciclismo. Promette di toccare ogni record di partecipazione l’edizione 2023 della ciclostorica “La Vinaria” in programma dal 18 al 20 agosto, diventato un appuntamento cult per gli appassionati, non solo italiani, ma anche internazionali. Negli anni scorsi infatti, tanti partecipanti sono giunti da Olanda, Svizzera, Gran Bretagna e Giappone.