Torna la tradizione della Pasquetta nel paese di Tiglio

Torna la bella tradizione della Pasquetta a Tiglio in occasione delle Quarantore che nel paese del comune di Barga si celebrano il lunedì di Pasqua. L’antico castello di Tiglio vi aspetta domani con gli eventi di cornice alle Quarantore, con la classica scampagnata della Pasquetta sui prati attorno alla chiesa. A garantire l’accoglienza i paesani ed in particolare la Misericordia di Tiglio con i suoi volontari. Per quanto riguarda le funzioni, a Tiglio, lunedì ci sarà alle 10,30 nella chiesa di San Giusto la santa messa e a seguire l’esposizione e la benedizione eucaristica. La conclusione delle Quarantore si terrà martedì con la processione che partirà da Tiglio Basso alle 14,30; al termine della santa messa.

Per Pasquetta, invece, tanti momenti ricreativi: le buone cose da mangiare e per fare merenda proposte per l’occasione e l’immancabile gioco del rotolino con bei premi per i vincitori. Il pomeriggio alle ore 13 iscrizioni e alle 14 il via alla gara, con a seguire le premiazioni oltre all’estrazione di una ricca lotteria. Tiglio potrà essere raggiunto come da tradizione anche a piedi, percorrendo il sentiero che dalla serra porta poi a Tiglio, pulito e sistemato per accogliere i viandanti. A proposito di sentieri, è in sistemazione anche il tracciato che porta a Coreglia con lavori eseguiti dal Comune per conto dell’Unione dei Comuni per la riapertura del cosiddetto sentiero del Giglio Selvatico, che collega i vari comuni della zona.

Luca Galeotti