Torna la tradizionale Festa del Vino Già partito il conto alla rovescia Mostre, concerti e spettacoli

Conto alla rovescia per la nuova edizione della festa del Vino di Montecarlo. La 55° edizione si terrà dal 31 agosto al 10 settembre pronta ad animare l’antico borgo della Piana, con spettacoli musicali e popolari, degustazione di vini e prodotti locali, spazi espositivi, mostre culturali e stand gastronomici. Protagonista sarà sempre lui, il vino che si produce sulle splendide colline con decine di etichette dei produttori locali. I dettagli del programma saranno presentati durante la conferenza stampa alla presenza del sindaco Federico Carrara, il 22 agosto, ma ecco alcune ricche anticipazioni: immancabili le "anime" della Festa: gli stand enogastronomici in Piazza d’Armi, la "Degustazione sotto le stelle" in Piazza Garibaldi e il Salotto del Vino e del Verde, luogo di incontro tra la cucina tradizionale innovativa e il mondo vitivinicolo montecarlese, all’Istituto Pellegrini Carmignani. Tra le novità la mostra "L’Arte incontra il Vino". All’insegna della tradizione tornano la sfilata del corteo, organizzato dal Gruppo Storico Montecarlese, l’esibizione della Filarmonica Giacomo Puccini che accompagnerà il pubblico con la sua musica e l’8 settembre alle ore 21, la celebrazione dedicata alla Madonna del Soccorso, con la processione aperta da Don Lorenzo Battioli che percorrerà le vie del centro storico. L’evento è realizzato in collaborazione con i partner: Toscana Energia, Acque, Celtex, Agraria Checchi, Toscogas, Ascit, l’Associazione Produttori del Verde Moreno Vannucci, Gabriele Bonini – MyO+ e Cinelli Costruzioni ed è sostenuto dalle numerose associazioni e realtà che da sempre animano e valorizzano il territorio montecarlese: la Confraternita di Misericordia di Montecarlo, i Fratres di Montecarlo e San Salvatore, la Filarmonica G. Puccini, la U.S.D. Montecarlo Ciclismo, la A.S.D. Montecarlo Calcio, la Pallamano Montecarlo, la A.S.D. Famiglie in Bici, il CCN Montecarlo, la Fisar – delegazione di Montecarlo, l’Ass. Italiana Sommelier – delegazione di Lucca, il Consorzio del Vino di Montecarlo e il Consorzio dei Vini delle Colline Lucchesi, Proloco Montecarlo, con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Strada del Vino e dell’Olio, Bandiera Arancione Touring Club Italiano, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

B.D.C.