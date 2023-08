Torna la settimana del Commercio Undici serate dedicate alle botteghe Aperture serali tra eventi e musica

La Settimana del Commercio numero 40, organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, prende avvio giovedì e durerà per undici serate consecutive ricche di vari spettacoli. Per celebrare al meglio la ricorrenza, grazie al main sponsor Lucart, che a sua volta festeggia i propri 70 anni, ci sarà uno spettacolo pirotecnico, assolutamente da non perdere, nella serata del 14 agosto. Il via, alle 18, in sala Suffredini, con il taglio del nastro della mostra fotografica di Tommaso Teora sui 40 anni della Settimana del Commercio. Subito dopo nel Loggiato Porta, a cura del Moto Club Garfagnana, verrà inaugurata "Castelnuovo, le moto e la bella époque", per ricordare la figura di Alessandro Pietrazzini, il fotografo scomparso lo scorso 31 dicembre e molto legato al mondo dei motori. Dopo aperitivo e cena nei locali della città, da segnalare l’AperiFitti in via Vittorio Emanuele con Massiverock e Scaltromix Dj. Quindi, alle 21, l’ apertura serale dei negozi, affiancata da diverse attività di intrattenimento oltre alla prima in notturna della Rocca Ariostesca, grazie al gruppo di volontari coordinato dall’amministrazione comunale. Ad aprire la manifestazione ci saranno le Filarmoniche di Sillicagnana e Corfino. Poi sul palco di piazza delle Erbe risuoneranno le note di successi famosi che hanno infiammato gli stadi di Milano e Napoli: stiamo parlando delle canzoni dei Coldplay portati in scena dai Colorplay tribute band di livello nazionale, che arrivano dalla Campania. Ma come per tutte le altre dieci serate, le offerte sono di vario tipo. Torna, per tre volte consecutive, Castelnuovo Bricks, l’appuntamento dedicato agli amanti della Lego, con opere dei collezionisti esposte in via Farini, davanti al Terranova e la possibilità per i bambini di giocare con i famosi mattoncini. Sempre in quella zona sarà allestita per tutte le serate l’area bambini con gonfiabili e animazione.

Piazza Olinto Dini, invece, sarà sede del rally con i simulatori di Seven Speed Racing che permettono di immedesimarsi nell’idolo locale Paolo Andreucci. Quindi Live music in piazzetta con i Gold. Dalla mezzanotte, poi, la prima serata del Disco Baraonda al mercato ortofrutticolo, spazio giovani che accompagnerà tutta la durata della Settimana del Commercio.

Dino Magistrelli