Torna la notte bianca a Castelnuovo Tra scacchi viventi e spettacoli con il tradizionale Palio dell’Ariosto

Sabato, Castelnuovo vivrà un intenso pomeriggio in occasione della Notte Bianca, organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio e per il Palio dell’Ariosto, con quattro rioni in gara, che si svolge con la collaborazione dell’amministrazione comunale e della Compagnia dell’Ariosto. Saranno allestite quattro squadre in rappresentanza dei rioni storici del capoluogo garfagnino che sono Sant’Antonio-Crocifisso, Santa Lucia-Stazione, Il Centro e La Madonna.

Per i vincitori ci sarà il Palio in legno, raffigurante uno scudo con il leone di Castelnuovo e l’aquila estense realizzato dall’artigiano locale Yuri Brega su disegno dell’artista Tullio Bonuccelli. La giornata si aprirà alle 17,30 con il corteo guidato dall’Ariosto che si muoverà per le vie del centro fino a raggiungere l’ex pista di pattinaggio dove si terrà una partita a scacchi davvero speciale. Infatti, gli scacchi saranno viventi e le mosse seguiranno la narrazione di una storia tratta dal volume di Valentino Carli "Dell’Istorie della Garfagnana" che racconta l’assalto alla Rocca. La partita di scacchi viventi è stata curata dal maestro Roberto Corso, grazie al supporto di Garfagnana Scacchi e del Centro d’Arti di Gallicano.

Al termine, verso le 18,45, si terrà il primo appuntamento con le Pillole Ariostesche a cura dell’associazione Il Circo e La Luna: quattro rappresentazioni teatrali che si svolgeranno poi per tutta la serata in varie location del centro storico. Michela Innocenti, le sue dame e i suoi cavalieri racconteranno della perfida Gabrina, di Angelica e Bradamante, della maga Alcina e della maga Melissa e di Orontea, la regina dell’isola senza uomini.

Dalle ore 21 avranno luogo le gare del Palio e la consueta apertura serale dei negozi. Sarà proposto anche uno spettacolo di fachirismo e prima della giostra finale, in piazza Umberto, si terrà uno spettacolare gioco di fuoco. La giornata è arricchita anche dalla possibilità di effettuare una visita guidata di Castelnuovo, alle 18,30, con info e prenotazioni alla Pro Loco (0583-641007). In serata, giochi a tema rinascimentale e fantasy con il team di Garfaludica nel Loggiato Porta.

Dino Magistrelli