Torna la neve in Garfagnana. Festa per tutti gli appassionati. Tanti appuntamenti nel week-end

Un grande malcontento serpeggiava da tempo tra gli appassionati della montagna nella sua veste più consona, quella invernale e innevata. Così, mentre sui principali social media si susseguivano immagini quasi primaverili della Garfagnana, in particolare di San Pellegrino in Alpe, i primi fiocchi stavano scendendo lentamente, via via più consistenti e copiosi, proprio al Passo più elevato dell’Appennino Tosco Emiliano. Nel primo pomeriggio di venerdì, infatti, ha iniziato a nevicare in varie località montane nel comune di Castiglione di Garfagnana, trasformando magicamente in pochi minuti l’intero scenario. Neve a San Pellegrino in Alpe, in località Casone di Profecchia, al Passo delle Radici in entrambi i versanti e sui territori appenninici al di poco sopra i 1000m di altitudine, con cumuli a terra non troppo elevati, intorno ai 6 cm, e tuttavia immediatamente fonte di grande entusiasmo.

Una tendenza proseguita anche ieri a fasi alterne, con precipitazioni nevose miste a pioggia e con sprazzi di sole a fare capolino tra le bassi nubi grigie. Condizioni che hanno favorito l’esodo verso i rifugi alpini della zona. In preparazione anche diversi appuntamenti con le classiche ciaspolate condivise, uno sport, questo, che consente di spostarsi agevolmente a piedi sulla neve fresca calzando una sorta di racchette, con sempre più presa tra un grande numero di appassionati di escursioni in montagna. Per il prossimo fine settimana, curate dal team di "Natura Condivisa", ne sono previste due; una per il sabato a San Pellegrino in Alpe, "Ciaspolando vista Apuane", e una seconda per la domenica con partenza dal Passo delle Radici, nel comune di Castiglione di Garfagnana, denominata "Ciaspolata alle Radici".

"Il maestoso Appennino ci ospiterà per questa esperienza immersa nella natura - spiegano le guide di “Natura Condivisa“ descrivendo l’escursione di San Pellegrino -. Partiremo dal paese del Santo popolare, dirigendoci verso il dolce e panoramico crinale, da dove potremo ammirare la splendida catena apuana in tutta la sua magnificenza e asprezza. Dopo aver goduto degli ampi e assolati spazi dei prati imbiancati, ci inoltreremo nel bosco, fra suoni ovattati dalla neve e ruscelli che scorrono sotto di noi, per vivre emozioni uniche".

Fiorella Corti