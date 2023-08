Torna la magia di “Barga IN Jazz“ Festa in musica nelle vie del centro

A Barga ha preso il via il ricco calendario di eventi che animeranno questa seconda parte di agosto con il Barga Jazz Festival, quest’anno dedicato ad Antonio Carlos Jobim. L’incarico di rompere il ghiaccio alle due serate del Barga Jazz contest dedicate ai gruppi emergenti under 35, con quattro formazioni finaliste attese sul palco del Festival ai Giardini di Villa Moorings che quest’anno ospita quasi per intero la manifestazione in una cornice davvero unica e suggestiva. Per quanto riguarda il festival, tra i tanti appuntamenti in programma quello di oggi alle 18 alla Fondazione Ricci, con il musicologo Francesco Martinelli che presenterà il libro "Chet Baker. Vita e musica", con interventi musicali di Alessio Bianchi alla tromba e Andrea Garibaldi al pianoforte.

Domani torna Barga IN Jazz, la festa della musica nelle vie e nelle piazze del centro storico di Barga a partire dal pomeriggio. La manifestazione sarà inaugurata alle ore 17 dalla Magicaboola Brass Band che guiderà il pubblico per le antiche "carraie" di Barga. Nelle varie piazzette si alterneranno gruppi di jazz di vario genere e i giovani provenienti da SienaJazz University mentre una piazza sarà dedicata alle jam session a cura del BargaJazz Club. In piazza SS. Annunziata si esibirà il Florea Quintet con Giuditta Franco alla voce, Iacopo Teolis alla tromba, Guglielmo Santimone al pianoforte, Stefano Zambon al contrabbasso e Simone Brilli alla batteria. In Piazza del Teatro Open Session con Francesco Massagli al pianoforte, Leonardo Gnesi al contrabbasso e Federico Cardelli alla batteria. In piazza Salvo Salvi suonerà il Luca Bellotti Quartet con Luca Bellotti al sax, Daniele Orselli alla chitarra, Fabio Di Tanno al contrabbasso e Vladimiro Carboni alla batteria.

Piazza Garibaldi sarà presidiata dal gruppo The Puppies con Simona Magera alla voce, Claudio Rossi, sax tenore, Marco Tommasi alla tromba, Giannotti Piero al sax alto, Andrea Lucchesi al pianoforte, Adriano Picardi al basso e Zivago Anchesi – batteria. In Piazza del Sargentone si potrà apprezzare il trio della cantante Serena Berneschi con Federico Frassi al pianoforte e Gianluca Grisafi al contrabbasso. Alle ore 18 presso il Duomo di S. Cristoforo il clarinettista Mirco Mariottini presenterà il suo progetto Meditation isprato a Ildegarda di Bingen. Alle 21 la manifestazione si sposterà a Villa Moorings per il concerto del gruppo Jaracandà con Gaia Schirò alla voce, Mino Cavallo alle chitarre, Mirco Capecchi al contrabbasso, Matteo Scarpettini e David Domilici alle percussioni.

Luca Galeotti