Torna la magia dell’antivigilia. La notte del presepe vivente

Ritorna, come ogni antivigilia di Natale il presepe Vivente di Barga. L’appuntamento è nella suggestiva cornice dell’antico castello, questa sera dalle 20. La prima edizione 38 anni fa e la formula è sempre quella. Il percorso inizierà come lo scorso anno da Porta Reale e sarà concentrato quest’anno lungo via del Pretorio, per salire da qui fino al Duomo dove avrà luogo la scena della natività. Si inizia alle 20. Lungo il tracciato i figuranti con i loro antichi mestieri. Tutti in attesa del passaggio della sacra famiglia che verso le 22 arriverà da Barga Giardino a Porta Reale e poi l’arrivo in Duomo.