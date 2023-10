Torna la ludico-motoria “Melemarciando”. Domenica si corre in tema Halloween

Domenica 29 ottobre a Nozzano Castello si svolgerà la sesta edizione della “Melemarciando”. La marcia ludico-motoria in tema Halloween è organizzata dal gruppo sportivo “Mele Marce” ed è valevole per il trofeo podistico lucchese. Nell’ambiente spettacolare dell’Oltreserchio i partecipanti potranno apprezzare paesaggi e borghi suggestivi e godere di ristori ricchi e originali dove dolcetti e stuzzichini saranno offerti da maschere terrificanti che richiamano la festa pagana di Halloween.

Alla fine della marcia sarà allestito un ristoro finale con musica di contorno per ristorare i podisti dalla fatica della camminatacorsa. Sulla base delle esigenze si potrà scegliere tra 4 percorsi: uno da 3 chilometri che si snoda essenzialmente nel paese di Nozzano, uno da 6 chilometri e che passa anche per il castello e altri due per i più allenati sono da 12 e 18chilometri. La partenza è prevista dalle ore 8 alle ore 9 dal circolo Mcl presso la piazza di Nozzano, il termine entro le 12.