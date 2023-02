Torna la luce in via del Palazzaccio Dopo l’articolo sulla “Nazione“ i lampioni sono stati riparati

E luce fu. Riparato il guasto. Adesso sono di nuovo accesi i lampioni, che erano spenti da due mesi in via del Palazzaccio, zona artigianale e commerciale (dove ha sede ad esempio un noto supermercato), con molte attività produttive, in direzione autostrada ma in linea d’aria molto vicino anche al centro di Altopascio. Del problema si era scritto su queste colonne solo due giorni fa, ed evidentemente questo è servito a stimolare una risposta immediata, che non può che far piacere a chi per due mesi ha dovuto convivere con l’assenza di luce.

"Sono contento che finalmente la situazione sia ritornata alla piena normalità – racconta Moreno Collodi, un residente che dalle pagine del nostro quotidiano aveva segnalato il problema – sarà una coincidenza ma dopo l’articolo su La Nazione ora i fari funzionano a dovere. Era da metà dicembre che eravamo al buio, tranne il primo lampione. Tra l’altro uno di questi fu abbattuto da un camion in transito e per pura fortuna non finì in mezzo alla carreggiata o sul mio cancello. Il rischio c’è stato. Nonostante le ripetute segnalazioni all’Urp del Comune e allo stesso sindaco Sara D’Ambrosio, con cui avevo parlato a fine 2022, non si riusciva a venire a capo della questione, nemmeno telefonando al numero verde dell’azienda che si doveva occupare della riparazione".

"Mi dicevano - continua - che avrebbero provveduto e invece nulla. Ho telefonato diverse volte. Il buio, specialmente di notte, pregiudica anche la sicurezza, perché protegge i traffici poco chiari. Poi, dopo il vostro articolo, tutto si è risolto. Forse è stata una coincidenza, ma l’importante è stato arrivare all’obiettivo. Comunque – conclude Collodi, - ringraziamo chi ha provveduto, si potrebbe dire meglio tardi che mai".

Ma.Ste.