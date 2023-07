Torna la “Filarmonica Luporini“ Due straordinari concerti estivi

Due grandi appuntamenti accendono l’estate della “Filarmonica Gaetano Luporini“: torna infatti il 3 agosto alle 21.15 il tradizionale concerto estivo nella Pieve di San Gennaro con un ospite speciale il trombettista e compositore Paolo Fresu. Prima ancora, sabato 29 luglio, la “Filarmonica Gaetano Luporini“ sarà a Torgiano, in provincia di Perugia, per uno spettacolo intitolato “Fra pop e jazz” con ospite la cantante solista Andrea Celeste.

Si tratta di due eventi diversi che la Filarmonica diretta dal maestro Giampaolo Lazzeri sta preparando in questi giorni con forte impegno per regalare ancora una volta agli appassionati di musica uno grande spettacolo. “Siamo lieti di poter mettere in campo due concerti così diversi e impegnativi che necessitano di una forte preparazione a cui ogni musicista si sta dedicando con la consueta passione - commenta il presidente della Filarmonica, Guido Sodini -. L’appuntamento in Umbria conferma la nostra propensione a trovare nuove collaborazioni anche fuori dal territorio della provincia di Lucca, mentre il tradizionale appuntamento di San Gennaro è impreziosito dalla presenza di uno dei più importanti musicisti italiani in attività”.

E sarà proprio Paolo Fresu, trombettista, arrangiatore, compositore e scrittore conosciuto e apprezzato a livello internazionale, lo special guest del concerto del 3 agosto nel piazzale antistante alla pieve di San Gennaro a Capannori che vedrà anche la partecipazione del fisarmonicista Massimo Signorini. Un evento che si inserisce nell’ambito degli eventi del duecentesimo anniversario del Comune di Capannori.

L’ingresso al concerto è gratuito fino ad esaurimento posti, ma in caso di pioggia il concerto verrà annullato. La Filarmonica di San Gennaro dal 13 marzo 1894, data della sua costituzione, svolge la propria attività che non si è interrotta nemmeno durante i due conflitti mondiali. Fu intitolata nel 1908 al noto maestro lucchese Gaetano Luporini nominato già socio onorario nel 1896. Ulteriori informazioni sul sito www.filarmonicasangennaro.it