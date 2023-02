Torna la festa di Carnevale alla parrocchia Aperta e adatta a tutti, nonni compresi

Dopo lo stop forzato degli ultimi due anni, a San Pietro a Vico torna la festa di Carnevale, organizzata dal Circolo Anspi Vivere San Pietro a Vico (più noto come “I campini”) e dalla parrocchia. L’appuntamento è per domani, domenica 19 febbraio, a partire dalle 14.30 nelle strutture sportive dietro la chiesa, in via dell’Acquacalda 2612. Negli spazi che ospitano il circolo e le attività estive di Estalandia, le famiglie troveranno giochi organizzati per grandi e piccini e una festa semplice ma divertente che fin dalle sue origini, alla metà degli Anni Ottanta, è pensata per passare un pomeriggio nel segno dell’allegria e della convivialità. Una festa nel segno della tradizione che invita a mascherarsi e, soprattutto, a divertirsi. “Sarà una festa per tutti – dicono gli organizzatori, a misura per le famiglie (nonni inclusi!) con giochi per grandi e piccini e una dimensione giusta per divertirsi e passare qualche ora in compagnia“. L’invito per domenica è apertissimo. L’ingresso è libero e in caso di maltempo la festa si terrà al coperto, nei tendoni dei Campini.