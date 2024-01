Torna la “Ciaspolata in notturna“. Weekend dedicato alla montagna. Alla scoperta di sentieri e percorsi

Un fine settimana in Garfagnana all’insegna della bellezza della montagna, ambito capace di regalare, che sia innevato o meno, la rara semplicità di un rilassante e rigenerante contatto con la natura. Accostamento sempre più ricercato da grandi e piccini, di frequente in abbinamento al movimento e allo sport, senza escludere le gustose soste, molto ambite e quasi obbligatorie. Si va dalla escursioni lente a piedi, alle più dinamiche in sella alla bicicletta, fino alle ormai frequentatissime gite con le ciaspole ai piedi, capaci di creare aggregazione finalizzate alla scoperta dei sentieri più nascosti e delle tante meraviglie che si aprono dietro ogni passo.

"La bellezza di questi luoghi spesso è talmente tanta che l’emozione non riesce a stare dentro a ognuno di noi - commenta ispirato dai luoghi un escursionista in cammino con le ciaspole nelle faggete di San Pellegrino in Alpe, nel comune di Castiglione di Garfagnana. La vorremmo trattenere, fermare il tempo per godersela fino all’ultimo sorriso, talvolta inebetito, dinnanzi a così tanta maestosità che grazie a madre natura ogni volta riesce a sbalordire".

Diversi gli appuntamenti programmati per ciaspolare nei boschi più a valle, fino ai crinali dell’Appennino Tosco-Emiliano, passando per San Pellegrino in Alpe, appunto, il Casone di Profecchia e su tutta quella antica viabilità transappenninica denominata Via Bibulca, confine tra le province di Modena e di Lucca. Tra le tante, segnaliamo quella organizzata dal Cai, sezione Castelnuovo di Garfagnana, che propone per la prima uscita dell’anno la coinvolgente "Ciaspolata in Notturna" con partenza oggi pomeriggio e conclusione nella giornata di domenica. Percorrendo una strada forestale per ammirare gli splendidi colori che regala il tramonto invernale sulle cime Apuane, il cammino proseguirà alla luce delle lampade in un paesaggio, a dir poco, fiabesco. Arrivo, dopo circa 3 ore di cammino, al Rifugio Alpino Burgione, a San Pellegrino in Alpe, per la cena e il successivo pernottamento. In base all’innevamento presente, la ciaspolata di domenica sarà incentrata su uno dei percorsi indicati dallo stesso Rifugio.

L’attrezzatura indispensabile per partecipare all’escursione, oltre alle ciaspole e ai bastoncini, che si potranno anche noleggiare, la classica torcia frontale e un abbigliamento idoneo alla stagione invernale. Il ritrovo è previsto per oggi alle 15.30 a Pieve Fosciana, da dove gli escursionisti potranno raggiungere con mezzi propri l’effettivo punto di partenza.

