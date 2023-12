Torna in San Frediano l’iniziativa di Anpana “Natale a 4 zampe“

1Torna nel centro storico anche in queste feste la simpatica iniziativa di Anpana Lucca “Natale a 4 zampe” che si tiene in piazza San Frediano all’angolo con via Fillungo. La manifestazione è giunta alla sua settima edizione e si svolgerà tra una settimnana, domenica 17 dicembre, assieme a Babbo Natale con la slitta e con gli Elfi che distribuiranno dolciumi ai bambini.

Sarà possibile, come negli anni passati, salire sulla slitta con Babbo Natale, con i nonni, genitori, familiari e il proprio pelosetto e farsi una foto tutti assieme. La Ditta Vet-Line, per l’occasione, offrirà dei campioncini di cibo per cani e gatti sino a fine scorta. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Lucca ed è inserita nel programma “Vivi Lucca Natale 2023“.

"Potrete lasciare, naturalmente, le vostre letterine a Babbo Natale – spiegano all’Anpana – . Sarà anche allestito un “tavolo di sostentamento” dell’associazione con gadget a tema cani, gatti, Natale e, chi lo desidera, potrà acquistare un biglietto di “Anpana… la lotteria della Befana“ giunta al suo terzo anno di realizzazione e con oltre 20 premi che saranno estratti, alla presenza della Polizia Municipale, il prossimo 6 gennaio nella Sede Operativa di Anpana Lucca a S.Alessio. Primo premio un televisore a LED da 43”".