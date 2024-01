Torna in cella il medico accusato di tentato omicidio

E’ tornato in carcere per aver violato gli obblighi imposti dagli arresti domiciliari il dottor Carmine Carraro Pezzullo, il medico lucchese di 43 anni indagato per il tentato omicidio di un 82enne scrittore di origine americana che abita in centro a Lucca, avvenuto quasi un anno fa. Sul medico pesano gravi indizi per il brutale agguato notturno subito nella sua abitazione a notte tra il 18 e il 19 febbraio 2023 dall’anziano, un paziente che lui conosceva bene. Proprio l’anziano l’aveva accusato. All’epoca era stato arrestato e anche sospeso dall’ordine dei medici, ma poi era tornato di nuovo libero e a lavorare come sostituto di medici di famiglia.

Ad arrestarlo e a condurlo nuovamente in carcere sabato mattina, sono stati i carabinieri della Sezione operativa della Compagnia insieme ai colleghi della Stazione di Lucca, in esecuzione di un provvedimento cautelare per violazione delle prescrizioni per gli arresti domiciliari.

La misura cautelare era stata chiesta dalla Procura nel maggio scorso perché il medico indagato, sottoposto agli arresti domiciliari per tentato omicidio e lesioni personali aggravate, secondo i carabinieri aveva escogitato un sistema per incontrarsi quotidianamente con persone estranee al suo nucleo familiare e intratteneva conversazioni con vari soggetti, alcuni anche coinvolti a vario titolo nelle indagini.

La richiesta di aggravamento del regime cautelare era stata rigettata il 23 luglio dal Gip del Tribunale di Lucca che, inoltre, aveva nel frattempo sostituito gli arresti domiciliari con l’obbligo di presentazione alla P.G., ma l’8 settembre il Tribunale Distrettuale del Riesame di Firenze aveva invece concordato con la Procura sull’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari. Ma tutto era rimasto in sospeso perché il medico, tramite il suo difensore, l’avvocato Florenzo Storelli, aveva presentato ricorso in Cassazione. Venerdì scorso, tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dall’interessato e quindi la misura cautelare è diventata subito esecutiva.

P.Pac.