Torna "Il Trofeo del Guardiano". A Isola Santa si pesca la trota fario

Sono aperte le iscrizioni per "Il Trofeo del Guardiano", la gara di pesca a Spinning No Kill alla pregiata Trota Fario, che si terrà domenica primo giugno sulle rive del suggestivo Lago di Isola Santa, nel comune di Careggine. Una edizione speciale all’insegna dell’avventura, nel cuore della Garfagnana, dicono gli organizzatori che sono Wannabe Media, in collaborazione con M8 – Make in Italy e Garfagnana Fishing. Il Trofeo del Guardiano è un ritrovo di pescatori sportivi che desiderano condividere una giornata all’insegna del divertimento, dell’avventura e del piacere per la pesca. Viene quindi richiesto il massimo rispetto tra i partecipanti. Ogni pescatore può muoversi liberamente sulle sponde del lago, senza ostacolare gli altri pescatori.

"I Trofeo è pensato per chi ama la pesca consapevole, il rispetto della natura e la condivisione tra appassionati - dettagliano -. La competizione è resa unica da due sessioni di pesca con rotazione degli spot e regolamento tecnico avanzato; saranno, infatti, utilizzate solo esche artificiali, nel rispetto massimo per il pesce e per l’ambiente e, inoltre, saranno presenti giudici lungo tutto il campo gara per la validazione diretta delle catture. Gli sponsor del Trofeo del Guardiano avranno la possibilità di partecipare attivamente all’evento, contribuendo con prodotti o premi esperienziali". Saranno consentite canne da pesca montate con mulinello da spinning o da casting, illimitate canne di scorta già montate e armate e l’uso di esche artificiali, con massimo 2 ami senza ardiglione. Ammesse anche esche originali in vendita, modificate e autocostruite. Sarà vietato, invece, l’utilizzo di esche siliconiche e sarà obbligatorio l’uso personale di guadino con rete gommata. Il guadino potrà essere usato solo per il recupero del pesce.

I posti per la gara de "Il Trofeo del Guardiano" sono limitati, con la previsione di un massimo di 50 partecipanti. L’iscrizione si può effettuare tramite il seguente link: https://www.m8shop.it/event/trofeo-del-guardiano-1/register

Fio. Co.